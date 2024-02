Napoli-Barcellona, rimossi 143 veicoli in divieto di sosta

La polizia locale di Napoli, nell'ambito delle operazioni di controllo e monitoraggio durante l'incontro di calcio Napoli-Barcellona, ha svolto una serie di interventi mirati per garantire la sicurezza cittadina e il rispetto delle normative vigenti. Durante l'attività, sono state impiegate 100 unità di personale, tra cui 3 ufficiali e 97 agenti.

Tra i principali risultati ottenuti, si segnala: Rimozione di 143 veicoli per modalità di sosta irregolari, inclusi 53 motocicli. Contestazione di 170 verbali relativi al codice della strada.

Individuazione e sanzione di 8 parcheggiatori abusivi. Controllo di cinque esercizi commerciali. Applicazione di sanzioni e sequestri nell'ambito della vendita di bevande alcoliche e generi alimentari, in conformità alla normativa vigente.

Contemporaneamente, il personale dell'unità Ooativa San Lorenzo e del gruppo Intervento Territoriale ha effettuato controlli mirati in Piazza Nazionale, con un totale di 41 controlli effettuati, 27 verbali contestati per violazioni al codice della strada e l'identificazione di 5 veicoli stranieri. Inoltre, l'Unità Operativa Stella ha condotto un'importante attività di controllo dei veicoli in circolazione nella zona di Piazza Cavour/Piazza Museo, registrando 10 fermi amministrativi e 4 sequestri con affidamento in custodia.