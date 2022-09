Napoli: boom di scrutatori, metropolitana Linea 1 da domani a mezzo servizio

Saranno tre giorni di passione sul fronte dei trasporti. La Linea 1 della metropolitana a partire da domani e fino a lunedì 26 funzionerà a mezzo servizio. Come accade per ogni tornata elettorale autisti (per i bus), macchinisti e agenti di stazione sono impegnati nelle operazioni elettorali.

E così domani il metrò farà servizio solo da Piscinola a Dante e viceversa, chiuse le altre stazioni con pesantissime ripercussioni (considerato che è l'ultimo fine settimana di settembre) per i cittadini e i turisti presenti in città. Anche alle funicolari ci potrebbero essere dei disservizi ( questa mattina Mergellina si è fermata per diverse ore per un guasto tecnico).