Napoli, caos nelle scuole di Ponticelli e Barra: insetti nei pasti della mensa

Caos in alcune scuole della zona orientale di Napoli. Numerosi genitori hanno segnalato la presenza di insetti nei pasti della mensa scolastica forniti agli scolari nella giornata di ieri.

In particolare, molte famiglie hanno evidenziato situazioni anomale per i pasti consegnati agli allievi dell'istituto comprensivo 57° 'San Giovanni Bosco' di Ponticelli. La denuncia arriva dal consigliere della VI municipalità del Comune di Napoli Patrizio Gragnano che si è attivato segnalando la circostanza a tutti gli organi competenti. La preside dell'istituto comprensivo di Ponticelli, contattata da Il Mattino, conferma di aver ricevuto lamentele dai genitori e di aver fatto le dovute comunicazioni agli enti di competenza che dovranno accertare cosa è successo. I casi emersi riguarderebbero diverse classi ma non tutta la platea scolastica.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli, al centro storico sequestrati 35 cartucce e 20 grammi di droga IL BLITZ Napoli, scoperta serra con 60 piante di marijuana: arrestato 46enne L'EMERGENZA Inquinamento ambientale: nel Napoletano scoperti cinque siti colmi di...

Situazione caotica anche all'istituto comprensivo 'Madre Claudia Russo - Solimena' di Barra dove molti genitori sono giunti a scuola per avere delucidazioni rispetto a quanto hanno riscontrato nei pasti del pranzo di ieri. Le forze dell'ordine sono giunte sul posto per questioni di ordine pubblico.

Il presidente della VI municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio), Sandro Fucito, evidenzia che l'ente di prossimità ha allertato gli uffici dell'autorità sanitaria per i necessari controlli. Si procederà alle dovute verifiche per accertare eventuali anomalie sul complesso processo della mensa scolastica: dalle aziende private che si occupano del servizio ai locali delle singole scuole in cui avviene lo "scodellamento" dei pasti. Dunque, massima attenzione su quanto evidenziato da numerose famiglie della zona orientale di Napoli.