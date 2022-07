Napoli, vittima rapina picchiato con un casco: il video è virale sui social

In tre lo accerchiano e lo colpiscono con pugni, calci ed anche un casco. Secondo quando raccontato da un cittadino che ha ripreso la scena e che l'ha segnalata al consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, si sarebbe trattato di una rapina avvenuta in zona Capodimonte a Napoli e per la quale sarebbero anche intervenute le forze dell'ordine.

«Purtroppo non ho ripreso sin dall'inizio. C'era questo signore da solo che è stato rapinato, ha reagito e l'hanno picchiato. La Punto nera era di un soccorritore che è sceso per aiutarlo. Dopo averlo aiutato se ne è tornato in auto ma l'hanno preso e hanno picchiato anche lui. È venuta sia la polizia che ambulanza, il rapinato era pieno di sangue», ha spiegato l'uomo al consigliere regionale.

«Non c'è più controllo, non ci sono più limiti. La violenza e la criminalità stanno dilagando senza freni. Servono più agenti per le strade e un sistema di videosorveglianza irrobustito», dichiara Borrelli.