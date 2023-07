Napoli, controlli dei carabinieri nel Rione Traiano: denunciate 6 persone

Attenzione alta nel quartiere Soccavo dove decine di militari e carabinieri hanno identificato oltre 100 persone e passato al setaccio 42 veicoli.

In via Tertulliano, nel rione Traiano, i carabinieri hanno controllato i locali posti sotto sequestro perché utilizzati in passato come piazze di spaccio.

Quasi tutti erano nuovamente occupati, nonostante i sigilli. 6 le persone denunciate, tutte del posto e già note alle forze dell’ordine. Dovranno rispondere di violazione dei sigilli.

Durante le operazioni i militari hanno sequestrato a carico di ignoti 10 proiettili cal 9, interrati in un’aiuola del rione, 31 grammi di marijuana e 8 telecamere HD installate abusivamente con l’obbiettivo di rilevare le «intrusioni» delle forze dell’ordine.