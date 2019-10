Mercoledì 2 Ottobre 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 06:45

Le bombe della camorra tornano ad esplodere a Casoria. Un ordigno ha distrutto nella notte il negozio di abbigliamento per bambini e ragazzi Madamalù in via Guglielmo Marconi. Panico tra i residenti che inizialmente avevano pensato a una fuga di gas. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Casoria.