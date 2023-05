Napoli: aggredisce gli agenti dopo una lite, arrestato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti in via Venezia Giulia per una segnalazione di una lite. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato due persone in strada inveire contro una donna affacciata dal balcone di un appartamento al piano rialzato di uno stabile; una di esse, dopo aver spintonato uno degli operatori, è entrata nell’abitazione ma gli agenti, dopo una colluttazione, l’hanno bloccata.

A.A., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.