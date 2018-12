Rapina armata al supermarket, banditi in fuga con il registratore di cassa nel Napoletano

Domenica 9 Dicembre 2018, 17:23

CERCOLA - Rapina al supermercato, in tre irrompono tra la folla e armati di pistola pretendono tutto il registratore di cassa. Poi la fuga, tremila euro il bottino.Ancora una rapina, ieri nel tardo pomeriggio. È successo in un supermercato di recente apertura lungo il corso Domenico Riccardi a Cercola, proprio sul confine con il quartiere partenopeo di Ponticelli. Erano in tre. La banda è giunta a bordo di uno scooter era armata di pistola e, oramai consci delle telecamere a circuito chiuso degli esercizi commerciali, avevano tutti il volto coperto dalle sciarpe e i cappucci delle felpe. Il complice che ha fatto da palo è rimasto all’esterno – lo scooter sempre in accelerazione pronto a sfrecciare; dentro il supermercato sono andati gli altri due della banda: uno ha tenuto sotto controllo la folla – che a quell’ora riempiva il locale – il terzo armato di pistola è andato dritto alle casse e senza perdere tempo ha preteso che il dipendente gli estraesse il registratore di cassa e glielo consegnasse. Il bottino era di circa tremila euro. Immediata la fuga dei tre rapinatori. Sul posto i carabinieri della locale tenenza.Le indagini a tutto campo per sgominare la banda o le bande. Proprio qualche giorno prima a Pollena Trocchia ci sono stati episodi simili, non è esclusa la stessa banda o diversi gruppi, di certo il modus opernadi resta lo stesso. E' caccia ai rapinatori.