​Napoli, Circumvesuviana violenta: pugno al vigilante che blocca balordo senza mascherina

Un pugno al volto alla guardia giurata che aveva invitato i passeggeri a mettere la mascherina. È accaduto alla stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi, a Napoli, dove un vigilante è finito in ospedale, al Loreto Mare, dopo essere stato aggredito da due balordi, uno dei quali è stato poi bloccato e consegnato alla Polfer. I due pretendevano di prendere il treno senza biglietto e senza mascherina, ma la guardia giurata è intervenuta ad impedirlo, nei pressi dei tornelli della stazione, prima di arrivare alle banchine.

Uno di loro ha risposto sferrando un pugno in faccia alla guardia, poi è scappato. L’altro, invece, è stato bloccato dallo stesso operatore di sicurezza, che poi ha consegnato il balordo alla polizia ferroviaria, nel frattempo arrivata sul posto. Il vigilante è stato refertato in ospedale, se la caverà con qualche giorno di prognosi. Resta lo choc, per la reazione improvvisa del viaggiatore, al quale è stato solo fatto notare la necessità di rispettare le regole. Immediata la solidarietà del presidente Eav, Umberto De Gregorio.

Ultimo aggiornamento: 21:45

