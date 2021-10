Napoli, ai Colli Aminei tentano furto al distributore automatico di una farmacia; arrestati

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in viale Colli Aminei a Napoli per la segnalazione di un furto ai danni di una farmacia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto due uomini che armeggiavano sulla gettoniera del distributore automatico di farmaci da banco e che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi ma uno di loro è stato bloccato e trovato in possesso di arnesi atti allo scasso mentre il complice, nel tentativo di fuga, ha scavalcato la ringhiera del ballatoio di fronte l’esercizio commerciale ed è rovinato al suolo.

Gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento del 118 per soccorrerlo, hanno rinvenuto nell’auto in uso ai malviventi, parcheggiata nelle vicinanze, altri arnesi atti allo scasso.

A.M., 27enne di Volla, e C.T., 43enne napoletano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto pluriaggravato; inoltre, al 27enne è stata contestata una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.