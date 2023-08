Napoli, controlli nel settore agricolo dell'Ispettorato del Lavoro: 2 ditte su 3 sospese

Nella settimana a ridosso del Ferragosto, nell'ambito dei controlli coordinati dall'Ispettorato del lavoro e dalla Guardia di Finanza, è scattato un blitz congiunto nel territorio di Giugliano ( Napoli), dove operano attività agricole legate alla raccolta del pomodoro.

All'operazione hanno preso parte 12 Ispettori del Lavoro e 10 militari delle Fiamme Gialle, che si sono avvalsi della collaborazione di due mediatori culturali dell'Oim (Organizzazione internazionale migranti).

Tre le ditte ispezionate, risultate tutte irregolari sotto l'aspetto lavoristico, previdenziale e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo fa sapere in una nota l'Inl.

In particolare, è stata accertata la presenza, su 13 posizioni lavorative esaminate, di 9 lavoratori in nero, uno dei quali non occupabile in quanto extracomunitario privo di permesso di soggiorno.

Per due aziende è stata disposta, altresì, la sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto occupavano una percentuale di lavoratori irregolare pari o superiore al 10%. Saranno contestate sanzioni amministrative per circa 30.000 euro, oltre ai recuperi previdenziali e assicurativi, nonché adottati i previsti provvedimenti di prescrizione in materia di salute e sicurezza.

È stato segnalato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord un datore di lavoro per l'illecito impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno e per sfruttamento del lavoro, ex art. 603 bis c.p. (si ricorda che il soggetto ).