Napoli, due arresti a Porta Capuana per spaccio ed evasione dai domiciliari

Lunedì mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Capuana hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto ed identificato per un 33enne avellinese accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per violazione degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Nocera Superiore e, pertanto, lo hanno arrestato per evasione.

Nella stessa serata gli operatori, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto in via della Bolla un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro ed entrambi, alla loro vista, si sono dati alla fuga. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, lo spacciatore trovandolo in possesso di una forbice, diverso materiale per il confezionamento della droga e 4 involucri contenenti 0,7 grammi circa di eroina, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di un involucro con 0,33 grammi circa della stessa sostanza.

O.M.E., 54enne capoverdiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.