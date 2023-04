Napoli: fermato 19enne ucraino per rapina

Venerdì 14 aprile una donna si è presentata in questura per denunciare che, mentre si trovava in via Settembrini all’angolo con via Loffredi, le si era avvicinato un uomo che l’aveva afferrata per un braccio facendola cadere per poi prederle borsa e portafogli, dandosi poi alla fuga in direzione di via Loffredi.

A seguito delle indagini della squadra mobile è emerso che il presunto rapinatore, nella giornata di sabato, aveva effettuato alcune transazioni con la carta di credito della donna e, grazie alle descrizioni fornite dai titolari delle attività e dalla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, gli agenti, mercoledì 19 aprile, hanno rintracciato l’uomo ai giardinetti di piazza Cavour.

L'uomo, un 19enne ucraino senza fissa dimora e con precedenti, è stato riconosciuto dalla vittima ed è poi stato sottoposto a fermo perchè gravemente indiziato di rapina.