Napoli, pusher colto in flagrante mentre spacciava marijuana

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno notato in corso Europa un uomo, già noto agli operatori, che ha ceduto qualcosa, in cambio di denaro, a più persone che si sono poi allontanate frettolosamente.

I poliziotti sono prontamente intervenuti, bloccando il prevenuto che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 0,4 grammi, di due bustine di marijuana dal peso di 2,27 grammi e di sei stecchette di hashish del peso di circa nove grammi.

Per tali motivi, il 28enne napoletano, con precedenti specifici di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.