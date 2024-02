Napoli, inseguimento da film su via Caracciolo: arrestato 38enne

Nella scorsa mattinata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a largo Sermoneta hanno intimato l’alt ad un soggetto a bordo di un’auto.

Quest’ultimo, alla loro vista - nonostante l'intimazione degli agenti - ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il predetto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ma, giunto su via Caracciolo, nei pressi di un semaforo, è rimasto bloccato nel traffico cittadino; gli operatori, in quei frangenti, dopo essere scesi dal veicolo di servizio, hanno tentato di fermare il prevenuto che, alla loro vista, ha accelerato nuovamente la marcia cagionando lesioni agli stessi fino a quando, poco distante, è stato raggiunto e bloccato.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 38enne napoletano, è stato tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.