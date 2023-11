Napoli, magistrato rapinato in piazza San Pasquale: arrestati due minorenni

Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli si comunica quanto segue: I carabinieri della compagnia Napoli centro hanno eseguito una misura cautelare di collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di un 16enne e di un 17enne, entrambi incensurati.



I minorenni sono gravemente indiziati del reato di tentato furto con strappo avvenuto la notte dello scorso 29 ottobre in piazza San Pasquale nel quartiere Chiaia in danno di un magistrato tirocinante presso la Procura della Repubblica di Napoli.





Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro - coordinati dalla Procura minorile - effettuate mediante le analisi dei sistemi di video sorveglianza e lettura targhe della zona hanno permesso di raccogliere diversi indizi nei confronti degli indagati.