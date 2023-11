Napoli, arrestato a Porta Capuana un 44enne marocchino per spaccio di stupefacenti

Nella scorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza S. Francesco di Paola hanno notato un uomo che, in cambio di diverse monete, ha consegnato qualcosa ad una persona.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando, con non poche difficoltà, l’indagato che è stato trovato in possesso di 25 involucri di cocaina del peso di sette grammi circa.

Pertanto, un 44enne marocchino irregolare sul Territorio Nazionale con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.