Napoli meta di turisti nel lungo ponte di Pasqua. Sold out nei Bed&Breakfast

Lunedì 2 Aprile 2018, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 16:24

Anche oggi, complice la bella giornata soleggiata, come nel weekend di Pasqua si registra in città un'altissima affluenza di turisti e visitatori. Già dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code alla Cappella San Severo in fila per vedere il Cristo Velato, così come anche agli ingressi di Napoli sotterranea e alla basilica dello Spirito Santo in via Toledo dove c’è la mostra “L’esercito di Terracotta e il p rimo Imperatore della Cina” che sono stati presi d’assalto da una massiccia affluenza di visitatori.Affollata anche la famosa strada San Gregorio Armeno dove i numerosissimi turisti hanno potuto ammirare nelle botteghe degli artigiani le opere presepiali. Sono stati anche presi d’assalto gli stand gastronomici con i prodotti del sud allestiti in piazza Dante in occasione della manifestazione di cultura identitaria “Festival delle due Sicilie”.Nella piazza, ex Foro Carolino, voluto da Carlo di Borbone nel settecento, si sono svolti momenti di aggregazione culturale e storia di Napoli a cura del “Movimento Neoborbonico” con dibattiti, presentazione di libri a cura dell’associazione “I Sedili di Napoli”, esposizioni artistiche a cura di “Fantasie d’epoca”, lezioni e dibattito sulla lingua napoletana a cura dell’associazione “I Lazzari”.Anche in questo lungo ponte pasquale Napoli si conferma meta di attrazione turistica, le strutture alberghiere e Bed & breakfast hanno fatto registrare quasi il tutto esaurito.