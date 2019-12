Napoli, il regalo di Capodanno dell'Anm: metropolitana bloccata dalle 6

Ci hanno pensato a lungo, nell'Anm. In una città piena di turisti, sporca come non mai, con le strade dissestate e il servizio autobus che funziona a stento, come rendere più piacevole e creativa la vita a Napoli. E poi ci sono riusciti: dalle 6 la metropolitana linea 1 è bloccata, fermando migliaia di pendolari e viaggiatori.

Nelle stazioni viene diramato un sibillino messaggio: «Causa guasto di un treno sulla linea il servizio subirà alcuni minuti di ritardo». Dove gli «alcuni minuti» non si capisce quanti siano: 1, 10, mezz'ora, un'ora. Non si sa. E non si deve sapere. Come, nella metropolitana dell'Anm, non esistono orari precisi per l'arrivo dei treni. E' la città «dell'amore e dell'accoglienza» come dice de Magistris. All'azienda di trasporti di Napoli, d'altra parte, dopo il record mondiale di frequenza dei treni, uno ogni 14 minuti, volevano aggiungere anche quello delle interruzioni del servizio, in cui sono già abbondantemente primi, ma vogliono vincere per grande distacco. Questo all'Anm. Perché la linea 2 della metropolitana, mirabile dictu, funziona normalmente, ma quella è gestita dalle Ferrovie dello Stato. In fatto di orari, poi, bisogna ricordare che fino a giugno la metropolitana svolgeva il servizio fino alle 23,30, poi è subentrato l'orario estivo fino alle 23, che perdura tuttora, anche dopo che è finito l'autunno e si è ufficialmente in inverno, perché all'Anm si lavora come se si fosse in vacanza.

Ora, si aspettano le solite dichiarazioni di sorpresa e meraviglia di de Magistris, come se non fosse lui, ormai da quasi nove anni, il responsabile della gestione dell'Anm e del trasporto pubblico a Napoli.

Ultimo aggiornamento: 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA