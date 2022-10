Napoli, sfonda col motorino la porta del negozio e ruba 400 euro dalla cassa

«Stiamo assistendo ad una vera e propria emergenza di furti e rapine. Non c'è giorno che passi senza che sia consumato uno di questi reati, spesso accompagnati da una violenza inaudita» scrive Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

In allegato al post ci sono le riprese di videosorveglianza di un furto ai danni di un esercizio commerciale a Napoli, nel quartiere Chiaia. Le immagini mostrano un uomo che, poco dopo le 7 del mattino, ha utilizzato il proprio motorino per sfondare la porta d'ingresso di un negozio. Una volta dentro si è subito diretto verso la cassa e ha sottratto 400 euro.

«Pochi giorni fa un tabaccaio è finito in ospedale dopo essere stato pestato da 5 rapinatori armati di pistole e addirittura un fucile. A Barra sono stati esplosi dei colpi di pistola durante una tentata rapina ad un distributore di carburanti, il 25 settembre scorso. Stamattina è toccato al centro di Napoli, con il furto avvenuto a Chiaia. I commercianti e i tanti cittadini per bene di tutto il napoletano sono esasperati e la pazienza è ormai finita. Molti iniziano a reagire e, senza una dura reazione dello Stato, presto piangeremo un morto. Serve una repressione senza sconti contro chi sta trasformando la nostra città e tutta la sua provincia in un far west senza regole, dove regna il senso d'impunità e i delinquenti si sentono legittimati nel continuare le proprie azioni criminali. Ora basta».