Multe, a Napoli è record di automobilisti indisciplinati: 1,05 milioni di contravvenzioni nel 2022

Arrivano direttamente dal rapporto Anci sulle polizie locali le cifre dell'indisciplina degli automobilisti napoletani e anche la fotografia delle difficoltà in cui versa il corpo della polizia municipale di Napoli.

Nel 2022 i vigili urbani hanno elevato la bellezza di un milione e 50mila verbali di cui 943.986 per «soste irregolari», dentro questo enorme numero di multe ci sono anche quelle commminate dagli ausiliari del traffico di Anm; 3.935 le contravvenzioni elevate per mancanza di copertura assicurativa. E c'è un altro dato molto significativo rispetto alle abitudini di guida dei napoletani: 48.052 verbali sono stati elevati per guida senza casco, cinture di sicurezza o perché al volante mentre si parla al cellulare.

Le multe per eccesso di velocità - ricordiamo che stiamo parlando sempre di strade cittadine e non di autostrade - ben 1.483. Per guida in stato di ebrezza, perché l'automobilista aveva assunto droga o alcol 112. Numeri - quelli dei verbali fanno sapere dal comando dei vigili urbani - in aumento rispetto al 2021.

Ma qual è lo stato di salute della polizia municipale? La dotazione organica, ovvero quanti vigili urbani servirebbero per far funzionare il Corpo è valutata in 2.300 agenti. In realtà in servizio ce ne sono solo 1.421 e in strada ce ne vanno 700 con età media di 50 anni e oltre. Ma la cosa che preoccupa il Comune è che entro fine anno - ma l'esodo è già iniziato, andranno in pensione altri 200 vigili urbani.