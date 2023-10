Napoli, morta a vent'anni: niente esame Dna, la salma resta bloccata in obitorio

Nessuno si dichiarata competente all'ormai obbligatorio prelievo del Dna propedeutico alla cremazione e la salma rimane nell'obitorio: è quanto sta subendo, a Napoli, la famiglia di una ragazza napoletana del Vomero, morta nei giorni scorsi ad appena vent'anni, a causa di un grave incidente stradale.

A rendere nota la vicenda è il legale della famiglia, l'avvocato Sergio Pisani. «Sulla salma è stata eseguita un'autopsia - afferma - disposta dalla Procura nell'ambito delle indagini finalizzate a chiarire la dinamica dell'accaduto.

Pisani lancia un appello alle istituzioni «affinché si faccia piena luce su questa triste storia, che sta aggiungendo dolore su dolore ai genitori della ragazza, affinché non si verifichino ancora situazioni del genere». «È inammissibile - conclude l'avvocato - che una famiglia che sta già soffrendo per un'immane tragedia debba pure lottare per ottenere nient'altro che il diritto di seppellire una figlia morta prematuramente. Inoltre questa storia potrebbe creare non pochi problemi in futuro se non si stabilisce la competenza»