Ieri pomeriggio i carabinieri sono intervenuti a via Torciolano all’altezza del civico 21 per la segnalazione di una borsa in strada. Al suo interno un colpo di mortaio verosimilmente risalente alla seconda guerra mondiale.

Sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di Napoli che hanno messo in sicurezza l’ordigno e recuperato. Le indagini sono in corso.