Napoli, la pizzeria diventa punto di raccolta: abiti, alimenti e medicinali per l’Ucraina

La macchina degli aiuti umanitari per la guerra in Ucraina viaggia spedita. I punti raccolta a Napoli si sono moltiplicati in pochi giorni e tra questi spunta anche quello del pizzaiolo Luigi D’Auria che ha deciso di mettere a disposizione i suoi locali per raccogliere indumenti, materiale medico, cibo e generi di prima necessità. «Non potevo starmene con le mani in mano. Dovevo fare qualcosa, tutti dobbiamo fare qualcosa», ha detto il pizzaiolo vomerese che soltanto ieri ha lanciato un appello via Facebook che recitava così: «Gli Ucraini sono un grande popolo, sono disposti a morire pur di non arrendersi alla prepotenza dell’invasione del loro paese…Noi tutti dobbiamo aiutarli perciò vi chiedo di fare dono di qualsiasi cosa possiate…Ho messo la pizzeria a disposizione, potete portare alimenti, vestiti o materiale di primo soccorso medico. Confido nella vostra generosità. Info 3663540945. Grazie di cuore».

Luigi D’Auria porterà il materiale raccolto in via Mario Pagano, 33 dove grazie ad un servizio di trasporto estero giungerà a destinazione.