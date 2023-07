Napoli, 29enne arrestata per bancarotta fraudolenta e altri reati

Stamattina i Falchi della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Ravello, una 29enne napoletana su sui pendeva un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso ieri presso il Tribunale di Mantova.

La pena che la donna dovrà scontare 4 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di uso di atto falso, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, bancarotta fraudolenta, liquidazione coatta amministrativa e fallimento, commessi a Trieste e a Mantova nel 2012 e nel 2015.