Napoli, emessi 23 daspo per episodi durante i festeggiamenti dello scudetto

4 daspo amessi dal Questore di Napoli, di un periodo che va da uno a due anni, per persone con età tra i 22 e 58 anni rei di aver accesso fomunegeni all'interno dello Stadio Maradona in ocassione di Napoli-Inter dello scorso 21 maggio.

Altri 6 invece sono stati emessi per episodi collegati a Napoli-Sampdoria del 4 giugno. Infatti, tre di esse erano state denunciate per possesso di fumogeni, un’altra era stata denunciata per scavalcamento, un’altra ancora per violenza nei confronti di steward e scavalcamento e l’ultima per porto di armi poiché trovata in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di circa 8 cm.

Ancora, altri due daspo, per periodi di 3 e 5 anni, sono stati irrogati nei confronti di due persone, di cui una condannata per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, mentre l’altra per rapina aggravata.

Infine, altri undici provvedimenti, della durata di due anni, sono stati emessi nei confronti di undici nolani tra i 23 e i 46 anni che il 26 marzo scorso in via Giordano Bruno a Nola brandendo bastoni telescopici avevano minacciato alcune persone; pertanto erano stati denunciati per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.