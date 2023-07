Napoli, sversatoio di rifiuti in via Annunziata: residenti ingaggiano extracomunitario per ripulire la strada

Pattume, cartoni, alcuni rifiuti anche maleodoranti per il forte caldo che manda in avaria l’umido in strada. Numerose le segnalazioni all’Asia senza esito. I cittadini, in preda alla panico hanno diruto trovare soluzioni alternative a quelle istituzionali.

«E’ una vicenda che si ripete sempre durante l’anno – dice il consigliere della quarta municipalità Armando Simeone – ma d’estate diventa insostenibile. Per noi è increscioso vedere strade sommerse di pattume, ma soprattutto vedere la chiesa dell’Annunziata completamente oscurata dai rifiuti, ci siamo cisti costretti a chiedere a qualche volontario di darci una mano ed un extracomunitario si è prestato a ripulire la strada».

L'uomo con buona volontà ed impegno costante è riuscito a raccogliere l'enorme massa di rifuti restituendo decoro alla strada. I residenti hanno gratificato l'uomo con una piccola raccolta fondi tra i presenti.