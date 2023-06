Rapina al centro storico con pistola: arrestati due 16enni

Puntarono la pistola al volto dell'uomo che volevano rapinare, prima di esplodere un colpo in aria per convincerla a dare loro il telefono cellulare. Era il 6 giugno quando nella zona del centro storico due minorenni seminarono il panico tra la gente, terrorizzando il malcapitato che avevano deciso di rapinare. Questa mattina, al termine di un'indagine rapida e approfondita della Polizia di Stato, per quell'episodiosono stati arrestati due giovanissimi infrasedicenni con l'accusa di rapina aggravata e porto di arma vietata in strada.

L'indagine, coordinata dalla Procura dei Minori e confluita in un'ordinznza firmata dal giudice per le indagini preliminari, ha ricostruito le modalità del raid, caratterizzato da una efferata violenza: la coppia di ragazzini effettuò il colpo avvicinando la vittima, minacciandola con l'arma e facendo fuoco in aria.

Alle resistenze dell'uomo, uno dei due lo colpì violentemente alla nuca anche con il calcio della pistola: dopo l'I-Phone 12 pretendevano di rubargli anche il portafogli. Alla fine, portarono via anche lo zainetto della vittima ferita in terra.

Le indagini condotte nell’immediatezza dei fatti dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, in particolar modo attraverso l’analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati incrociate con l’individuazione fotografica effettuata dalla vittima, hanno consentito di individuare i due minorennii. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad acclarare l’eventuale responsabilità degli odierni indagati in merito ad analoghi episodi.