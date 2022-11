Napoli, Porta Nolana: trovato in possesso di droga e contanti, arrestato 26enne nigeriano

Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nolana hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona; i due, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga. I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Giuseppe Ricciardi, hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 3 dosi di cocaina del peso di circa 0,7 grammi, 3 involucri con circa 0,8 grammi di eroina e 10 euro.

Inoltre, l’uomo, accompagnato presso gli uffici di polizia, ha dato in escandescenze sferrando anche dei calci e dei pugni contro la portiera della volante danneggiandola. N.F., 26enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.