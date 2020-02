Una frana sulla parete collinare, avvenuta domenica a Monte di Procida, ha occluso l'uscita del tunnel che un tempo conduceva all'Isolotto di San Martino. Si modifica quindi del tutto l'assetto dell'area, dove il ponte di collegamento è stato distrutto dalle mareggiate invernali e risulta interrotto in diversi punti.

La Delegazione Spiaggia della locale guardia costiera – diretta dal comandante Luigi Carputo - ha eseguito un sopralluogo per una prima stima del fenomeno franoso. Controlli sono stati disposti anche da parte del Comune per delineare, con la Regione Campania, la messa in sicurezza del tratto. Richiesto, a tal fine, un tavolo tecnico con gli enti sovracomunali per definire un programma di intervento a tutela dei costoni. Solo pochi giorni fa un altro cedimento si è verificato sulla parete di Torrefumo.

