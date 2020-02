E' scoppiata la rabbia in piazza, dei ragazzi dell'istituto Galileo Ferraris di Scampia, invasi ieri dal fumo dei roghi tossici appiccati dai rom nei campi adiacenti la scuola: in 2500 stanno manifestando davanti alla sede della Municipalità con genitori e insegnanti per chiedere un intervento del Comune e i controlli dei vigili urbani, completamente assenti.

LEGGI ANCHE Roghi nel campo rom, il fumo arriva fino a scuola: è rivolta degli studenti a Napoli

Ieri un fumo acre ha avvolto la scuola, vari ragazzi e qualche insegnante sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso, sono partite le denunce.



Oggi nessuno è entrato a scuola, ma tutti, con l'appoggio delle famiglie e degli stessi insegnanti, stanno manifestando davanti alla sede della Municipalità. In tutto sono 2500 ragazzi, con fumogeni e slogan per chiedere la fine dei roghi tossici nel campo rom di Cupa Perillo con controlli preventivi, perché una volta che i roghi sono stati appiccati è inutile l'intervento delle forze dell'ordine.



Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA