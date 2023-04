Napoli, un altro giovane ferito dai rapinatori a colpi di pistola: il raid nella notte in via Brin

Punito per non aver ceduto lo scooter ai rapinatori. È successo a un 20enne di origini lombarde che ieri, intorno alle 23, è stato avvicinato in via Brin a Napoli da due giovani che hanno tentato di impossessarsi del suo motociclo.

Nonostante le minacce rivolte alla vittima, il 20enne non ha ceduto ai rapinatori che gli hanno sparato contro ferendolo al fianco sinistro. Il giovane è stato soccorso all'ospedale dei Pellegrini dove i medici hanno riscontrato una ferita nella zona lombare con una prognosi di 10 giorni.

Sulla vicenda indaga la polizia di Stato.