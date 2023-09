Napoli, 14enne ferito a coltellate a piazza Carlo III

Ancora sangue a Napoli, e di nuovo giovanissimi armati di coltello. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, è scoppiata una rissa in piazza Carlo III, nei giardinetti dove si radunano nel fine settimana comitive di ragazzi. Due minorenni sono stati accoltellati da un gruppo di sconosciuti, anch'essi - stando alle prime testimonianze delle vittime - molto giovani.

Una lite, a quanto pare, deflagrata per futili motivi, ma che in pochi secondi ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Bilancio finale: due minori in ospedale, uno dei quali con una ferita di arma da taglio al gluteo (dieci giorni di prognosi, già dimesso), mentre l'altro - un suo amichetto - con lesioni varie.

Sul fatto indagini in corso da parte della polizia.