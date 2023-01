Napoli, «miracolo» a Soccavo: ritrovata la statua della Madonnina trafugata dalla chiesa di Montevergine

È stata ritrovata la statua della Madonna trafugata, pochi giorni, fa dal sagrato della chiesa di Montevergine, in via dell'Epomeo a Soccavo.

La statuetta, era stata abbandonata da ignoti per strada, al Rione Traiano.

Ad annunciare il felice ritrovamento, Antonio De Simini, che si è prodigato nel recuperare il sumulacro tanto caro ai fedeli del quartiere.

Gioia e soddisfazione da parte dei residenti che, sul gruppo Facebook “Quelli di... via Epomeo”, commentano: «La nostra Madonnina torna al suo posto per la nostra gioia, è la nostra protettrice»; «Hanno ascoltato la coscienza basta poco per vivere meglio»; «Che bella notizia e grazie a chi è tornato sui propri passi, grazie Antonio».