Un tifoso di 29 anni, G. L., è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'uomo ha forzato tornelli di ingresso alla curva A: voleva introdursi all'interno dell'impianto sportivo prima dell’inizio di Napoli-Salernitana.

Il giovane è stato bloccato dai carabinieri, medicati in seguito a lievi contusioni riportate, refertate in cinque giorni di prognosi per entrambi.