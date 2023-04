Napoli: scappa dai domicilari, arrestato per evasione

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, passando in corso Arnaldo Lucci, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha accelerato il passo tentando di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che lo stesso, un 40enne napoletano, si era allontanato dalla sua abitazione dove è sottoposto al regime di arresti domiciliari.

L'uomo, condannato per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato arrestato per evasione.