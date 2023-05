Napoli, sciopero dei trasporti pubblici: disagi per metrò, funicolari e bus

È in corso, a Napoli come nel resto di Italia, lo sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici che avviene nell'ambito di un'astensione dal lavoro proclamata, a livello nazionale, da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Confail e Faisa Cisal. Nel capoluogo campano lo sciopero - e i relativi disagi - è previsto dalle 11 alle 15. Le funicolari sono ferme dalle 10.40 e riprenderanno alle 15.20 con la prima corsa. Chiuse anche le stazioni della linea 1 del metrò, dove il servizio è stato sospeso alle 10.20 e si riprenderà nel pomeriggio con la prima corsa da Piscinola alle 15.51 e da Garibaldi alle 16.31. Per le linee bus servizio fermo dalle 11 alle 15, con le prime corse che ripartiranno mezz'ora dopo la fine.

Lo sciopero è stato proclamato «per rivendicare la mancanza nel Contratto di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario e l'organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione».