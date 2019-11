«Mo basta». A scriverlo su uno striscione piazzato davanti all'ingresso della decima municipalità sono un gruppo genitori del Madonna Assunta che questa mattina hanno organizzato la protesta . Sono stufi dei rinvii. Nella loro scuola non è partito il tempo pieno e il servizio di refezione per mancanza di personale. «Quanto tempo - spiega Salvatore - dobbiamo aspettare ancora? Siamo esasperati». Per questa ragione l'appello e la protesta davanti alla sede della Municipalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA