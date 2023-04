Una voragine ha inghiottito una parte di via del Cassano a Secondigliano, l’evento si è verificato nella notte fra sabato e ieri, quando sulla città diluviava. Solo un fortuito caso ha voluto che in quel momento la strada fosse deserta e che non ci fossero nemmeno auto parcheggiate ai margini dei marciapiedi. Nessun ferito, dunque e nessun danno a vetture, ma la situazione di pericolo ha imposto lo sgombero precauzionale di venti famiglie «fino a cessato pericolo».

APPROFONDIMENTI Napoli, a Pianura una discarica abusiva da anni Maltempo a Napoli, crollano calcinacci nei pressi della grotta di Seiano Maltempo in Campania e a Napoli, prorogata l'allerta meteo gialla

Intorno alle tre del mattino gli abitanti della strada, a pochi passi dall’incrocio con piazza Di Vittorio e corso Secondigliano, hanno lanciato il primo allarme. Un tonfo sordo ha svegliato chi aveva il sonno più leggero: dai balconi si intravedeva una piccola buca al centro della strada. Subito è stato lanciato l’allarme.

Con il passare dei minuti altre porzioni del basalto di copertura hanno iniziato ad essere inghiottite dal sottosuolo. Quando sul posto erano già arrivati gli uomini della protezione civile e gli agenti della polizia municipale per recintare l’area, la voragine è cresciuta a dismisura, fino a raggiungere le dimensioni che vedete nella fotografia di questa pagina, dieci metri di larghezza e altrettanti di profondità.

Il crollo ha causato danni alle condotte fognarie e a quelle dell’acqua corrente. Impossibile, a questo punto, risalire alle cause della voragine che certamente è stata causata dal dilavamento sotterraneo causato da una perdita. Pare che sia stata colpa di una fogna malridotta; nel frattempo, però, addetti dell’Abc sono stati (e sono tutt’ora) al lavoro per sistemare tutto e poi dare il via a chi dovrà ricostruire la strada.

Dettaglio importante: esattamente nello stesso luogo, nel gennaio del 2021, si aprì una piccola voragine che trascinò sottoterra un’auto. Anche in quel caso le colpe vennero attribuite a una condotta fognaria che perdeva copiosamente.

Sul luogo dello sprofondamento, fin dall’alba, è stato presente il consigliere comunale Nino Simeone: «Abc sta intervenendo dapprima sulla fognatura superficiale, con un pompa idrovora, per evitare il travaso di acqua verso il fondo dello scavo - ha detto - poi si proverà ad installare un bypass fognario per evitare di riallagare lo scavo. Poi si verificherà lo stato della fogna profonda. Quello che mi lascia sconcertato è l’ampiezza dello sprofondamento».

In attesa di analisi puntuali sulla tenuta degli edifici circostanti la voragine, la polizia municipale ha consegnato a venti famiglie un’ordinanza che impone di «non praticare locali e proprietà fino a cessata emergenza», alle persone che abitano al primo, al secondo e al terzo piano del civico 54 di via del Cassano e che affacciano direttamente sulla strada; ai negozi che si trovano ai numeri civici 56, 58, 60 e alle persone alloggiate al primo e al secondo piano del fabbricato al civico 62 che affacciano direttamente sulla strada.

Gli esperti sono fiduciosi sulla solidità degli edifici e prevedono che, dopo le dovute verifiche, le famiglie (che hanno trovato sistemazioni alternativa presso parenti e amici) possano tornare presto all’interno delle loro abitazioni.