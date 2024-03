Napoli, a Fuorigrotta uomo in possesso di cocaina: arrestato dalla polizia

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante il servizio, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto in via Caravaggio, trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina. Gli operatori hanno continuato la perquisizione ritrovando all'interno del vano al di sotto della ruota di scorta altre 11 bustine di droga, per un peso commplessivo di 47 grammi.

I poliziotti hanno poi controllato l'abitazione del 51enne rinvenendo la somma di 1300 euro e all'interno dei box 18 involucri di cocaina per del peso di 65 grammi e inoltre diverso materiale per confezionare e poi vendere la droga.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.