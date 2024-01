Napoli, spari alle Case Nuove: giovane gambizzato e donna ferita per errore

Sparatoria a Napoli in via Toscano ad angolo con corso Arnaldo Lucci nella zona conosciuta come Case nuove dove sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco.

Secondo i primi accertamenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, due uomini a bordo di uno scooter bianco avrebbero teso un agguato ad un 19enne napoletano, colpendolo alla gamba sinistra mentre una donna, ferita al gluteo, sarebbe stata colpita per errore.

Il giovane, ferito ma non grave, è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini mentre la donna è stata ricoverata all'ospedale del Mare ed anche per lei si tratta di una prognosi non critica. Sul posto dell'agguato sono in corso i sopralluoghi degli agenti di polizia.