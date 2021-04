Napoli, tabelle turistiche abbattute e deturpate al centro storico

Giace divelta, nei pressi dell'ufficio informazioni dell' azienda soggiorno e turismo, in piazza del Gesù a Napoli. Stiamo parlando di una palina turistica, con gli itinerari del centro storico, vittima di scempio. Ma purtroppo, non è l'unica. Altre tabelle turistiche, risultano imbrattate o rovinate.

Il caso, è stato prontamente segnalato da Antonio Pariante, presidente del Comitato Civico Portosalvo, su Facebook.

« Riteniamo che sia molto imbarazzante trovare una situazione del genere all’ingresso del sito Unesco. Al momento siamo in zona rossa, ma i turisti a breve affolleranno nuovamente questi luoghi. Pertanto, auspichiamo almeno una sistemazione provvisoria per il decoro della prestigiosa piazza del Gesù e per il rispetto dei prossimi visitatori »

Nel frattempo, una buona notizia: «Proprio di recente - continua Pariante - è stato approvato dalla Regione il nostro progetto presentato dalla Consigliera Regionale M5S Marì Muscarà, per potenziare le attività di divulgazione e informazione al centro storico, con l’apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti più significativi, anche tramite QR-COD».