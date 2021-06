Napoli, il V-day delle farmacie: «Grande riscontro da parte dei cittadini»

Anche le farmacie hanno aderito alla campagna vaccinale, un grande contributo che aiuterà a velocizzare la macchina dell'immunizzazione nel nostro paese. Ieri sono partite le prime somministrazioni di vaccino (all'interno delle farmacie) e a Napoli la risposta non si è fatta attendere: sono 14 le farmacie napoletane che hanno partecipato al V-day domenicale. Un grande successo è stato registrato dalla Farmacia Cotroneo del quartiere Fuorigrotta: «È stata una grande emozione - commenta Paolo Cotroneo, titolare della Farmacia Cotroneo - è andata molto bene, abbiamo lavorato serenamente e si è riscontrato un grande apprezzamento anche da parte dei cittadini».

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Napoli, il primo giorno dei vaccini in farmacia L'EPIDEMIA Vaccini in farmacia a Napoli, richieste record: «Fiale finite... L'EPIDEMIA Vaccini in farmacia a Napoli, via alle somministrazioni nei primi 27...

La Cotroneo ha scelto di allestire un hub esterno per somministrare le dosi di vaccino: «Dato il bacino di utenza al quale afferisce la farmacia, abbiamo pensato che inoculare il vaccino in farmacia sarebbe stato complicato, così si è deciso di avviare una ricerca per trovare una struttura adeguata e l'abbiamo trovata: si trova a circa 100 metri dalla farmacia e l'abbiamo presa in fitto - l'hub vaccinale si trova in via Jacopo De Gennaro, è la palestra delle Scuole Pie -. Non è stato facile richiamare in poco tempo, 12/18h, tutte le persone che avevano effettuato una preadesione nei mesi scorsi, però ci siamo riusciti anche grazie all'aiuto della comunicazione social e agli sms indirizzati ai nostri pazienti fidelizzati. La piattaforma era aperta per la fascia degli over 40: siamo riusciti a prenotare circa 110 utenti. In totale, considerando qualche defezione, abbiamo vaccinato 100 persone - è stato inoculato J&J -. Il team della farmacia è composto da 15 farmacisti che, come previsto dall'accordo, hanno seguito un corso di formazione a distanza dell'Istituto Superiore di Sanità per conseguire il diploma e il titolare aggiunge: «Proprio in questo momento, all'interno del cento hub, stiamo svolgendo un corso per l'utilizzo del defibrillatore e per la prima rianimazione». Solo in Campania sono 498 le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale e Cotroneo spiega: «Se ogni farmacia somministrasse 20 dosi al giorno, significherebbe che 500 farmacie potrebbero registrare 10.000 vaccinazioni al giorno; questo potrebbe sgravare gli altri centri - che sono già impegnati sul territorio per somministrare il vaccino - lavorare tutti più serenamente e dare una possibilità di prossimità: una sicurezza importante per il cittadino».

L'obiettivo che Cotroneo si pone, consiste nell'estendere il servizio e renderlo anche notturno, al fine di potenziare il numero di vaccinazioni e raggiungere quota 500 in un solo giorno. Le farmacie, hanno dato un grande contributo al sistema sanitario territoriale e regionale durante questo periodo di pandemia e, aderendo alla campagna vaccinale, hanno confermato il loro alto grado di professionalità e responsabilità sempre al servizio del cittadino.