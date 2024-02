Pontecorvo, da lunedì i lavori per la rotatoria

Appia, più vicino l'addio ai semafori in corrispondenza dello svincolo per Castelpoto. Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello hanno infatti comunicato che avranno inizio lunedì, 5 febbraio i lavori di realizzazione della rotatoria sulla Statale 7, all’altezza dello svincolo con la Provinciale 150.

«Lo scorso 15 gennaio - ricordano il sindaco e l'assessore - avevamo approvato in giunta il progetto esecutivo redatto da Ente Autonomo Volturno, con il quale abbiamo stipulato dieci giorni dopo un’apposita convenzione.

L’intervento sarà realizzato a totale carico dell’Eav, sotto la supervisione dell’Ufficio tecnico comunale». Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria, in contrada Pontecorvo che consentirà di decongestionare il traffico veicolare e ridurre i tempi di percorrenza, per automobilisti e mezzi di trasporto pubblico, su una tratta stradale fondamentale per garantire il collegamento con la Valle Caudina e l’asse che conduce verso Caserta e Napoli.

Un collegamento che è diventato letteralmente imprescindibile da quando è interrotta la circolazione sulla tratta ferroviaria Benevento-Napoli, per cui viene percorso anche dai pullman che effettuano il servizio sostitutivo per conto di Eav e da quelli di tutti gli altri operatori.