Napoli, accoltellato a via Epomeo dopo una lite davanti al bar: indagano i carabinieri

I carabinieri sono intervenuti nell’ospedale San Paolo per una persona ferita da arma da taglio. Poco prima un 44enne del posto già noto alle forze dell’ordine si era presentato in ospedale ferito. Da una prima sommaria ricostruzione pare che la vittima sarebbe stata accoltellata da uno sconosciuto a seguito di un litigio avvenuto nei pressi di un bar di via Epomeo.

Il 44 enne è stato dimesso con una diagnosi di 10 giorni per «una ferita da taglio all’addome». Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.