Casoria, arrestato 54enne napoletano sorpreso con la droga

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno notato in II Traversa via Pascoli, nei pressi di un complesso edilizio di case popolari, un giovane che ha consegnato una banconota ad un uomo il quale, dopo aver prelevato un sacchetto da un’aiuola, ha recuperato un involucro di piccole dimensioni per poi consegnarglielo.

In quel momento, il giovane, avvedutosi della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga tra gli stabili facendo perdere le proprie tracce, mentre l’uomo è stato raggiunto e bloccato dagli operatori che lo hanno trovato in possesso di 11 involucri contenenti circa 8 grammi di marijuana, 16 stecche di hashish del peso complessivo di circa 13 grammi e 120 euro, evidente provento dell’illecita attività perpetrata. Pertanto, il 54enne, che annovera precedenti anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.