Napoli, aggredisce la moglie e nasconde 800 grammi di droga: arrestato al Centro Storico tunisino 43enne

La scorsa notte gli agenti di polizia del commissariato Decumani sono intervenuti per una lite familiare. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno effettivamente riscontrato la presenza di una donna che ha raccontato di essere stata appena aggredita dal compagno nel suo appartamento, situazione già verificatasi in altre occasioni.

Entrati nell’abitazione,i poliziotti, però, hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente ed hanno sorpreso l’uomo in forte stato di agitazione tanto che alla loro vista, quest’ultimo, ha provato a disfarsi di una busta gettandola nel wc ma è stato subito bloccato. Gli agenti di seguito hanno recuperato il sacchetto al cui interno hanno rinvenuto 50 pezzi di hashish per un peso di circa 262 grammi.

I poliziotti hanno esteso la perquisizione e difatti, ben occultati in un’intercapedine ricavata dietro un frigorifero, sono stati scoperti altri 5 panetti di hashish del peso di circa 520 grammi e 570 euro suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio, evidente provento dello spaccio. Il 43enne con precedenti è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.