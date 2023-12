L'amore per i cani non è soltanto per i cuccioli, quelli che tanti bambini chiedono in dono a Natale. È anche l'affetto per i più anziani, dai 10 anni in su. Ogni giorno i volontari di Lndc Animal Protection si prendono cura di migliaia di cani dai 10 anni in su, che spesso non hanno mai conosciuto il calore di una casa o che sono stati ceduti perché non hanno più un padrone che possa prendersi cura di loro. E poi ci sono quelli che vengono recuperati dalla strada perché c'è chi purtroppo decide di liberarsene proprio a causa della loro età avanzata o delle loro malattie. Ma questi amici speciali non sono soli. Anche quest'anno è in programma la campagna natalizia “Adotta un cane anziano”, promossa dalla storica associazione di protezione animali e da una delle più autorevoli aziende italiane di mangimi cruelty free. Chi adotterà un cane anziano, portandolo in casa, avrà cibo gratis per un anno.

«Questi cani meritano la sicurezza, l'amore e la dedizione di una famiglia che scelga di vivere insieme a loro gli ultimi felici anni che gli restano in pace. Proprio perché non è una scelta semplice per una famiglia decidere di adottare dal canile un cane anziano sosteniamo ancora una volta il progetto #adottaunnonno», spiegano i promotori dell'iniziativa che si concluderà il 31 gennaio 2024. Per ogni cane dai 10 anni in su, adottato da un rifugio di Lndc Animal Protection, l'azienda Nutrix Più metterà a disposizione gratuitamente per 12 mesi una fornitura di cibo specifico particolarmente indicato per le esigenze dei cani anziani. La fornitura verrà effettuata in 2-3 tranche per assicurare che il cibo sia sempre fragrante e facilitare le famiglie nella sua conservazione.

In Campania il rifugio più vicino di Lndc Animal Protection è quello di San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, dove domani e domenica vi sarà un Open Day per far conoscere quei cani anziani e disabili in attesa di trovare una famiglia che li accolga. Nella struttura beneventana, coordinata da Marco Castaldi, c'è il 70 per cento di cani anziani e disabili sui 50 attuali ospiti. Le adozioni complessive sono circa 110 all'anno e la speranza del centro, così come del punto di riferimento di Napoli e provincia, è arrivare a un numero più elevato. «A sostenere questo progetto c'è un'azienda di grande esperienza, in attività da quasi settant'anni. Un aiuto prezioso e importante destinato a chi vorrà accogliere nella propria casa un cane non più giovane, ma capace di dare tantissimo amore. Anche un nonnino può riservarci un mondo d'affetto, di gratitudine e immensa gioia. Adottare un cane anziano vuol dire dare una possibilità di riscatto a chi ne ha più bisogno. Un gesto di puro e vero amore affinché questo Natale e l'anno che verrà siano davvero all'insegna dell'amore e della solidarietà», spiega Lndc Animal Protection, associazione che è presente in 17 regioni con oltre duemila volontari (per informazioni si può consultare il sito https://www.lndcanimalprotection.org/chi-siamo/#le-nostre-sedi.Due giorni in Campania all'insegna dell'amore per i cani e della solidarietà, anche con adozioni a distanza. In Campania, da quando esiste il microchip, sono stati chippati un milione e 362mila cani. Nei canili di Napoli e provincia sono circa 5.600 gli animali presenti, secondo i dati aggiornati allo scorso settembre.