Navigator, presidio alla Prefettura di Napoli: «Solo silenzio da parte delle istituzioni»

Navigator campani in piazza a Napoli per sollecitare la stabilità occupazionale per i circa 400 operatori presenti nella regione. Il presidio, promosso dalle organizzazioni sindacali di categoria Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Campania, si è svolto dinanzi alla Prefettura in concomitanza con una analoga iniziativa di carattere nazionale al ministero del lavoro.

«Dopo un anno e mezzo e tante promesse - ha sottolineato Antonella Pacilio, segretaria generale Nidil Campania - ora da parte del ministro Orlando c'è solo silenzio sulla sorte di questi lavoratori precari per i quali scadrà il contratto il prossimo 30 aprile.»

«Continuiamo a lavorare - ha precisato la navigator Francesca Esposito Merricone - abbiamo un bacino di aziende di riferimento con le quali siamo in contatto e abbiamo avviato relazioni. Inoltre, i nostri beneficiari hanno noi come punto di riferimento, per cui tutte le volte che si presentano opportunità occupazionali e che ci sia bisogno di seguire particolari procedure, noi siamo disponibili e presenti.»