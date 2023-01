Nuove corse tra le stazioni di Napoli centrale e Villa Literno

A partire da domenica 8 gennaio due nuove corse collegheranno le stazioni di Napoli centrale e Villa Literno, sulla linea Roma - Napoli via Formia. I collegamenti verranno effettuati nei giorni festivi, con fermate intermedie nelle stazioni di Casoria, Frattamaggiore, Sant'Antimo-S.Arpino, Aversa, San Marcellino-Frignano e Albanova.

Per effetto di questa modifica sarà anticipata la partenza del Regionale 21438 ( Napoli Centrale 18.42 - Villa Literno 19.25) solo nei giorni festivi, secondo questo nuovo schema di orari: - partenza da Napoli Centrale alle 18.00 e arrivo a Villa Literno alle 18.43; - partenza da Villa Literno alle 19.40 e arrivo a Napoli Centrale alle 20:23. La nuova coppia di treni è stata attivata da Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs) in accordo con la Regione Campania, committente del servizio, per potenziare l'offerta del trasporto regionale e rispondere alle esigenze dei viaggiatori.